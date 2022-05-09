Росія зосередила у морі сім носіїв. Можуть випустити за один раз 50 ракет, - Міноборони
В Україні зберігається загроза ракетних ударів, особливо з Чорного моря. Росія зосередила в акваторіях сім носіїв крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника.
"Зберігається загроза застосування крилатих ракет з Чорного моря по військовим та цивільним об'єктам України... В акваторії Чорного моря зараз вже сім носіїв крилатих ракет типу "Калібр". Їх сумарний ракетний залп може становити до 50 ракет", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні окупанти випустили чотири ракети типу "Онікс" по Одеській області. Удар був здійснений з Криму.
З початку війни українські захисники знищили близько 25 650 військових Росії.
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