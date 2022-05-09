Росія зосередила у морі сім носіїв. Можуть випустити за один раз 50 ракет, - Міноборони

Фото: РФ зосередила у Чорному морі сім носіїв ракет (youtubе)

В Україні зберігається загроза ракетних ударів, особливо з Чорного моря. Росія зосередила в акваторіях сім носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника.