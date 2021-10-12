ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Россия сорвала заседание подгруппы ТКГ, чтобы не обсуждать коронавирус в ОРДЛО, - Гармаш

Новина українською →
Киев, Вторник 12 октября 2021 17:07
Россия сорвала заседание подгруппы ТКГ, чтобы не обсуждать коронавирус в ОРДЛО, - Гармаш Фото: Россия в ТКГ не хочет обсуждать коронавирус в ОРДЛО (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

На оккупированных территория Донецкой и Луганской областей наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Россия не хочет об этом говорить в Трехсторонней контактной группе, поэтому сорвала заседание гуманитарной подгруппы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша.

По словам Гармаша, для того, чтобы сорвать заседание подгруппы, российская сторона снова привела осужденную за терроризм в Украине Майю Пирогову.

"Это нельзя назвать иначе, чем намеренным срывом Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной, спровоцированной Москвой, вспышкой смертности от коронавируса", - отметил он.

Напомним, оккупанты заявляют о критической ситуации с коронавирусом в ОРДО. Там в больницах уже не хватает кислорода для больных с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, оккупанты запретили пенсионерам пересекать пункты пропуска на Донбассе, потому что они якобы распространяют коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус ОРДЛО Контактная группа
NEWS
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков