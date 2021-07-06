Россия сорвала сегодня консультации политической рабочей группы ТКГ, - Гармаш

"Сегодня в политической рабгруппе ТКГ состоялся, так сказать, дебют нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берманн. Было подленько со стороны представителя России Дмитриевского, пользуясь неопытностью человека, спровоцировать ее на объявление неформальной консультации - формальным заседанием", - написал Гармаш.

По его словам, в официальных заседаниях ТКГ украинская сторона может быть представлена только в полном составе, с представителями ОРДЛО от Украины. "Раз заседание объявлено официальным - мы с Казанским сели за стол переговоров", - уточнил он и добавил, что в Донецке все-таки решили сорвать начавшийся диалог и "втащили", так сказать, в студию Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность.

"Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной "комнаты переговоров. Впоследствии вышли и все остальные", - уточнил он.

Гармаш отметил, что новый модератор от ОБСЕ "в личном общении очень приятная женщина". "Но на общей неформальной сессии новый модератор заявила о сохранении старых "практик". А именно: "не интересоваться статусом участников рабочей группы", - добавил представитель Украины.

Он обратил внимание, что в Комплексе мер прямо записано, что рабочие группы "отражают состав ТКГ". На сегодняшний день, уточнил Гармаш, "люди из Донецка и Луганска" официально не представляют никого из членов ТКГ".

"По сути, это означает, что в процессе так и не появится второй стороны конфликта: Россия будет заявлять, что она посредник, а ее лица из Луганска и Донецка будут продолжать самопровозглашать себя "сторонами конфликта", не имея при этом никакой субъектности", - подчеркнул он.

"Ну а если нет второй стороны, то и конструктивный диалог невозможен", - резюмировал Гармаш, выразив опасение, что смена модераторов может превратиться в упущенный шанс начать реальный диалог о политическом урегулировании на Донбассе.