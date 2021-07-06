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Россия сорвала сегодня консультации политической рабочей группы ТКГ, - Гармаш

Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская сторона сорвала консультации в политической рабочей группе ТКГ, которые должны были пройти сегодня, 6 июля. Ее представители "втащили" на заседание так называемую представительницу временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины Майю Пирогову, осужденную в Украине за террористическую деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Украины в ТКГ Сергея Гармаша.

"Сегодня в политической рабгруппе ТКГ состоялся, так сказать, дебют нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берманн. Было подленько со стороны представителя России Дмитриевского, пользуясь неопытностью человека, спровоцировать ее на объявление неформальной консультации - формальным заседанием", - написал Гармаш.

По его словам, в официальных заседаниях ТКГ украинская сторона может быть представлена только в полном составе, с представителями ОРДЛО от Украины. "Раз заседание объявлено официальным - мы с Казанским сели за стол переговоров", - уточнил он и добавил, что в Донецке все-таки решили сорвать начавшийся диалог и "втащили", так сказать, в студию Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность.

"Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной "комнаты переговоров. Впоследствии вышли и все остальные", - уточнил он.

Гармаш отметил, что новый модератор от ОБСЕ "в личном общении очень приятная женщина". "Но на общей неформальной сессии новый модератор заявила о сохранении старых "практик". А именно: "не интересоваться статусом участников рабочей группы", - добавил представитель Украины.

Он обратил внимание, что в Комплексе мер прямо записано, что рабочие группы "отражают состав ТКГ". На сегодняшний день, уточнил Гармаш, "люди из Донецка и Луганска" официально не представляют никого из членов ТКГ".

"По сути, это означает, что в процессе так и не появится второй стороны конфликта: Россия будет заявлять, что она посредник, а ее лица из Луганска и Донецка будут продолжать самопровозглашать себя "сторонами конфликта", не имея при этом никакой субъектности", - подчеркнул он.

"Ну а если нет второй стороны, то и конструктивный диалог невозможен", - резюмировал Гармаш, выразив опасение, что смена модераторов может превратиться в упущенный шанс начать реальный диалог о политическом урегулировании на Донбассе.

Напомним, вчера, 5 июля, украинская делегация в ТКГ отреагировала на обострение ситуации на Донбассе, которое привело к гибели военнослужащих. Ожидалось, что Украина сегодня обсудит этот вопрос на заседании группы.

Отметим, 23 июня в ТКГ сменились два модератора от ОБСЕ.

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