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Украина завтра поднимет в ТКГ вопрос обострения на Донбассе

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 20:44
Украина завтра поднимет в ТКГ вопрос обострения на Донбассе Фото: Украина в ТКГ обсудит обострение на Донбассе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала на обострение ситуации на Донбассе, которое привело к гибели военнослужащих. Украина завтра обсудит этот вопрос на заседании ТКГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал делегации.

Как отметили в делегации, самым опасным является то, что под обстрелы пророссийских боевиков попадают еще и населенные пункты, в частности, Авдеевка. Кроме того, на Донбассе из-за нарушения режима прекращения огня гибнут украинские военные.

"Соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ, украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня", - заявили в пресс-службе делегации.

Кроме того, как отметили в делегации, вопрос грубых нарушений режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках нормандского формата.

Напомним, сегодня на Донбассе в результате вражеского обстрела один военный погиб, а трое получили ранения.

А вчера в результате огня противника один военный погиб, а один получил ранение.

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