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Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей, - ГПСУ

Автор: Дмитрий Левицкий, Анастасия Рокитна

Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей. Украинская сторона подтвердила это сообщение от РФ.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

На вопрос о том, ожидается ли отмена Россией перекрытия районов Черного и Азовского морей, в ГПСУ ответили: "Да. Мы получили подтверждение".

О чем идет речь

Россия "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу.

Напомним, МИД Украины выразил решительный протест России, заявив, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обеих морях.

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