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Росія повідомила про скасування блокади Чорного та Азовського морів, - ДПСУ

Автор: Дмитро Левицький, Анастасія Рокитна

Росія повідомила про скасування блокади Чорного та Азовського морів. Українська сторона підтвердила це повідомлення від РФ.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі Державної прикордонної служби України.

На запитання про те, чи очікується скасування Росією перекриття районів Чорного та Азовського морів, у ДПСУ відповіли: "Так. Ми отримали підтвердження".

Про що йде мова

Росія "прибережними попередженнями" оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Нагадаємо, МЗС України висловило рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

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