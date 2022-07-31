Россия согласилась показать экспертам ООН и МККК колонию в Еленовке

Российское ведомство утверждает, что это делается "в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке".

Это оспариваемая версия событий, украинская сторона отрицает, что наносила какой-либо удар по лагерю военнопленных.

Киев ранее требовал от Москвы допустить на этот объект представителей этих организаций.

Напомним, в результате теракта в Еленовке погибли не менее 50 украинских пленных, Киев проверяет списки жертв, которые вчера обнародовали в России.

Российская сторона обвиняет ВСУ в якобы ударе из HIMARS по колонии в Еленовке. Украина эти обвинения отрицает и требует провести международное расследование кровавой расправы над защитниками Мариуполя.

ООН уже заявила о готовности направить своих экспертов.

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