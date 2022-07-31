Росія погодилася показати експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

Російське відомство стверджує, що це робиться "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці".

Це невизнавана версія подій, українська сторона заперечує, що завдавала будь-якого удару по табору військовополонених.

Київ раніше вимагав від Москви допустити на цей об'єкт представників цих організацій.

Нагадаємо, унаслідок теракту в Оленівці загинули щонайменше 50 українських полонених, Київ перевіряє списки жертв, які вчора оприлюднили в Росії.

Російська сторона звинувачує ВСУ в нібито ударі з HIMARS по колонії в Оленівці. Україна ці звинувачення заперечує і вимагає провести міжнародне розслідування кривавої розправи над захисниками Маріуполя.

ООН вже заявила про готовність направити своїх експертів.

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