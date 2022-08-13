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Россия не соглашается на коридоры для доставки лекарств на оккупированные территории, - Ляшко

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Украина, Суббота 13 августа 2022 17:12
Россия не соглашается на коридоры для доставки лекарств на оккупированные территории, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что уже полгода россияне не дают возможности доставить медицинские препараты в оккупированные больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Ляшко заявил, что российские власти совершают преступление против человечности, а именно блокируют доступ к лекарствам в районах, которые российские войска оккупировали пять с половиной месяцев назад.

"В течение всех шести месяцев россияне не дали согласия на открытие гуманитарных коридоров, чтобы мы могли обеспечивать лекарствами тех пациентов, которые в них нуждаются", - сказал министр.

Ляшко подчеркнул, что такие преступлениями против человечности будут обязательно задокументированы.

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало о блокировании оккупантами доставки лекарств, в захваченные россиянами медицинские учреждения.

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