Росія не погоджується на коридори для доставки ліків на окуповані території, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що вже півроку росіяни не дають можливості доставити медичні препарати в окуповані лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Ляшко заявив, що російська влада скоює злочин проти людяності, а саме блокує доступ до ліків у районах, які російські війська окупували п'ять з половиною місяців тому.
"Протягом усіх шести місяців росіяни не дали згоди на відкриття гуманітарних коридорів, щоб ми могли забезпечувати ліками тих пацієнтів, які їх потребують", - сказав міністр.
Ляшко підкреслив, що такі злочинами проти людяності будуть обов'язково задокументовані.
Нагадаємо, що раніше РБК-Україна повідомляло про блокування окупантами доставки ліків, у захоплені росіянами медичні установи.
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