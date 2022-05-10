ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия собирала данные о боеготовности Прикарпатья. Ей помешала СБУ

Новина українською →
Ивано-Франковская область, Вторник 10 мая 2022 14:39
Россия собирала данные о боеготовности Прикарпатья. Ей помешала СБУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины сорвала попытку России собрать данные о регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что сорвано попытку ФСБ РФ собрать данные о боеготовности региона.

Кроме того, за сутки СБУ задержала агента, который корректировал артобстрелы по объекту "Укроборонпрома", и выманила на подконтрольную территорию коллаборанта из Херсонской области.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила двух вражеских пропагандистов в Черкасской области.

Также мы писали, что в Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали позиции ВСУ.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Ивано-Франковская область
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы