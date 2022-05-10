Россия собирала данные о боеготовности Прикарпатья. Ей помешала СБУ

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины сорвала попытку России собрать данные о регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Кроме того, за сутки СБУ задержала агента, который корректировал артобстрелы по объекту "Укроборонпрома", и выманила на подконтрольную территорию коллаборанта из Херсонской области.

Отмечается, что сорвано попытку ФСБ РФ собрать данные о боеготовности региона.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила двух вражеских пропагандистов в Черкасской области.

Также мы писали, что в Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали позиции ВСУ.

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