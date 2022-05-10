Росія збирала дані про боєготовність Прикарпаття. Їй перешкодила СБУ

У Івано-Франківській області Служба безпеки України зірвала спробу Росії зібрати дані про регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Окрім того, за добу СБУ затримала агента, який коригував артобстріли по об’єкту "Укроборонпрому", та виманила на підконтрольну територію колаборанта з Херсонської області.

Зазначається, що зірвано спробу ФСБ РФ зібрати дані про боєготовність регіону.

Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила двох ворожих пропагандистів на Черкащині.

Також ми писали, що у Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ЗСУ.

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