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Росія збирала дані про боєготовність Прикарпаття. Їй перешкодила СБУ

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Івано-Франківська область, Вівторок 10 травня 2022 14:39
Росія збирала дані про боєготовність Прикарпаття. Їй перешкодила СБУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Івано-Франківській області Служба безпеки України зірвала спробу Росії зібрати дані про регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що зірвано спробу ФСБ РФ зібрати дані про боєготовність регіону.

Окрім того, за добу СБУ затримала агента, який коригував артобстріли по об’єкту "Укроборонпрому", та виманила на підконтрольну територію колаборанта з Херсонської області.

Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила двох ворожих пропагандистів на Черкащині.

Також ми писали, що у Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ЗСУ.

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Служба безпеки України Івано-Франківська область
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