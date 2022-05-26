UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия собирается отправить в Украину танки Т-80БВ, но вряд ли пустит в бой, - СМИ

Фото: Россия собирается отправить в Украину танки Т-80БВ (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Россия собирается отправить на войну в Украину танки-Т-80БВ, эшелон которых был замечен под Наро-Фоминском Московской области. Но в бой их вряд ли пустят из-за неисправного двигателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm.

"Судя по расконсервации танков, их собираются использовать для войны, но вряд ли пустят в бой: в наступлении они участвовать почти не будут, а для оборонительных позиций двигатель можно и не запускать", - говорится в сообщении.

Дело в том, что эта модель танка была разработана в 80-х годах. Ее собирались снимать с вооружения, поскольку такая техника абсолютно непригодна для городских условий, что в полной мере проявилось в Первую чеченскую кампанию. Танки подводил газотурбинный двигатель, работающий практически на авиационном топливе, которое очень хорошо горит.

Как сообщалось, российские войска стали использовать в Украине расконсервированные танки Т-62. Для ВСУ это не очень хорошо, поскольку на их уничтожение тоже нужно тратить снаряды.

Кроме того, для ударов по территории Украины Россия начала использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это произошло в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области. Также Арестович рассказал о недостатках крылатых ракет Х-22.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине