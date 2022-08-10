UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия собирается купить ударные БПЛА у Ирана, - СNN

Фото: Кремль собирается купить БПЛА Shahed-191 и Shahed-129 (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне начали тренировки на иранских ударных беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129 в последние несколько недель, что свидетельствует о том, что Россия собирается купить их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

"В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили учения в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию", - сообщил CNN представитель США.

По его словам, разведданные об учениях недавно были рассекречены.

CNN обратился за комментариями в посольство России в Вашингтоне. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в прошлом месяце, что у России "нет комментариев по этому поводу", когда журналисты спросили о беспилотниках.

Тем временем, как пишет издание, Украина просила США предоставить более мощные вооруженные беспилотники, такие как MQ-1C Grey Eagle ("Серый орел"), но США отказывались предоставлять их, опасаясь, что Россия может счесть это чрезмерной эскалацией.

Напомним, в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.

После чего глава МИД Дмитрий Кулеба провел разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахяном и заявил, что Россия не должна получать от стран мира никакую военную помощь для ведения войны против Украины.

В середине июля стало известно, что российские чиновники посещали аэродром в центре Ирана, по крайней мере, дважды. В целях осмотра беспилотных летательных аппаратов, которые страна-агрессор хочет приобрести для использования в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИран