Россия собирается купить ударные БПЛА у Ирана, - СNN

Россияне начали тренировки на иранских ударных беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129 в последние несколько недель, что свидетельствует о том, что Россия собирается купить их.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
"В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили учения в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию", - сообщил CNN представитель США.
По его словам, разведданные об учениях недавно были рассекречены.
CNN обратился за комментариями в посольство России в Вашингтоне. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в прошлом месяце, что у России "нет комментариев по этому поводу", когда журналисты спросили о беспилотниках.
Тем временем, как пишет издание, Украина просила США предоставить более мощные вооруженные беспилотники, такие как MQ-1C Grey Eagle ("Серый орел"), но США отказывались предоставлять их, опасаясь, что Россия может счесть это чрезмерной эскалацией.
Напомним, в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.
Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.
После чего глава МИД Дмитрий Кулеба провел разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахяном и заявил, что Россия не должна получать от стран мира никакую военную помощь для ведения войны против Украины.
В середине июля стало известно, что российские чиновники посещали аэродром в центре Ирана, по крайней мере, дважды. В целях осмотра беспилотных летательных аппаратов, которые страна-агрессор хочет приобрести для использования в войне против Украины.
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