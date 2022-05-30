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Россия может снизить добычу нефти почти на треть из-за санкций

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Москва, Понедельник 30 мая 2022 06:22
Россия может снизить добычу нефти почти на треть из-за санкций Хранилище нефти (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Россия может существенно снизить добычу нефти - на 20-30%, или на 7-8 млн баррелей в сутки. Причиной сокращения добычи называют снижение спроса на российскую нефть на мировом рынке и введенные против РФ санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

По прогнозам экспертов, из-за наложенных санкций Россия в этом году может потерять до 17% нефтяной добычи.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти в конце этого месяца.

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