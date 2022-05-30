ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія може знизити видобуток нафти майже на третину через санкції

Новость на русском →
Москва, Понеділок 30 травня 2022 06:22
Росія може знизити видобуток нафти майже на третину через санкції Зберігання нафти (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Росія може істотно знизити видобуток нафти - на 20-30%, або на 7-8 млн барелів на добу. Причиною скорочення видобутку називають зниження попиту на російську нафту на світовому ринку і введені проти РФ санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

За прогнозами експертів, через накладені санкції Росія цього року може втратити до 17% нафтового видобутку.

Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни Євросоюзу незабаром приймуть рішення щодо ембарго на російську нафту. Це може статися пізніше цього місяця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нафта Санкції проти Росії
NEWS
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу