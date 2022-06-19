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Россия снизила темпы отгрузки казахстанской нефти: названа причина

Фото: казахстанскую нефть в России стали отгружать меньшими темпами (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Черноморский порт в Новороссийские (Российская Федерация) снизил темпы отгрузки казахской нефти и может периодически полностью останавливать ее из-за работ по разминированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Сообщается, что в акватории порта проводятся работы по обезвреживанию торпед и мин времен Второй мировой войны. По данным источников "Коммерсанта", рядом с отгрузочными устройствами Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) выявлено около 50 опасных объектов.

Для изучения этих объектов 16 июня уже полностью закрывали акваторию Новороссийского порта, что полностью остановило отгрузку нефти. Очередные работы по разминированию намечены на 20 июня.

Предполагается, что как минимум до конца июня отгрузка казахстанской нефти может идти с перебоями. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что временная приостановка отгрузки нефти с двух выносных причальных устройств не скажется на экспорте, поскольку до середины лета месторождение Кашаган также находится на плановом ремонте. По его словам, для транзита нынешних объемов достаточно одного такого устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан переименует свою нефть из-за санкций против России.

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Российская ФедерацияКазахстанНефть