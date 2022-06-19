Росія знизила темпи відвантаження казахстанської нафти: названа причина

Чорноморський порт в Новоросійську (Російська Федерація) знизив темпи відвантаження казахської нафти і може періодично повністю зупиняти його через роботи з розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант" .

Повідомляється, що в акваторії порту проводяться роботи зі знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни. За даними джерел "Комерсанта", поруч з відвантажувальними пристроями Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) виявлено близько 50 небезпечних об'єктів.

Для вивчення цих об'єктів 16 червня вже повністю закривали акваторію Новоросійського порту, що повністю зупинило відвантаження нафти. Чергові роботи з розмінування намічені на 20 Червня.

Передбачається, що як мінімум до кінця червня відвантаження казахстанської нафти може йти з перебоями. Міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков заявив, що тимчасове припинення відвантаження нафти з двох виносних причальних пристроїв не позначиться на експорті, оскільки до середини літа родовище Кашаган також знаходиться на плановому ремонті. За його словами, для транзиту нинішніх обсягів достатньо одного такого пристрою.