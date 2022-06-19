Росія знизила темпи відвантаження казахстанської нафти: названа причина

Чорноморський порт в Новоросійську (Російська Федерація) знизив темпи відвантаження казахської нафти і може періодично повністю зупиняти його через роботи з розмінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".
Повідомляється, що в акваторії порту проводяться роботи зі знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни. За даними джерел "Комерсанта", поруч з відвантажувальними пристроями Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) виявлено близько 50 небезпечних об'єктів.
Для вивчення цих об'єктів 16 червня вже повністю закривали акваторію Новоросійського порту, що повністю зупинило відвантаження нафти. Чергові роботи з розмінування намічені на 20 Червня.
Передбачається, що як мінімум до кінця червня відвантаження казахстанської нафти може йти з перебоями. Міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков заявив, що тимчасове припинення відвантаження нафти з двох виносних причальних пристроїв не позначиться на експорті, оскільки до середини літа родовище Кашаган також знаходиться на плановому ремонті. За його словами, для транзиту нинішніх обсягів достатньо одного такого пристрою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Казахстан перейменує свою нафту через санкції проти Росії.
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