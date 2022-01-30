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Россия не сможет заблокировать заседание Совбеза ООН по Украине, - постпред США

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Вашингтон, Воскресенье 30 января 2022 19:09
Россия не сможет заблокировать заседание Совбеза ООН по Украине, - постпред США Фото: Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН (flickr.com/elliottschool)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия не сможет заблокировать заседание Совета безопасности ООН относительно угрозы российского военного вторжения в Украину. Оно запланировано на 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Россия не сможет заблокировать проведение заседание Совета Безопасности (ООН - ред.)", - сказала Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала ABC.

По ее словам, заседание Совбеза - это еще одна возможность для России найти дипломатический выход из сложившейся ситуации.

"Мы ясно дали понять, что готовы решать проблемы Украины и России за дипломатическим столом, но это невозможно сделать на поле боя", - уточнила постпред США.

Напомним, ранее стало известно о планах России сорвать открытое заседание Совбеза ООН, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.

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