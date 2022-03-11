Россия в случае использования химического оружия заплатит высокую цену, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что если Россия применит химическое оружие в войне, то она заплатит большую цену за свои действия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента .

По словам Байдена, если Россия использует в войне химическое оружие, то последствия для страны-агрессора будут большими.

"Я не буду говорить о каких-либо разведданных, но России в случае использования химического оружия придется заплатить высокую цену", - сказал Байден.