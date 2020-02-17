ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно имя задержанного ФСБ крымчанина

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 14:33
Стало известно имя задержанного ФСБ крымчанина
Иллюстративное фото (fsb.ru)

Межмединова задержали еще 3 февраля

Задержанным в Крыму Федеральной службой безопасности Российской Федерации оказался 55-летний Нариман Межмединов. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Сообщается, что задержание Межмединова было проведено еще 3 февраля. 4 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Его обвиняют в нарушении ч.2 ст.208 Уголовного кодекса РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

"Теперь 55-летнему крымскому татарину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Дата следующего судебного заседания пока неизвестна", - сообщили в "Крымской солидарности".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ФСБ задержала крымчанина, подозреваемого в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана.

Также сообщалось, что 15 февраля ФСБ захватила украинских рыбаков возле берегов оккупированного Крыма. Все задержанные - Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов, являются жителям села Райновка Запорожской области. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства.

"Омбудсмен Крыма" рассказала о состоянии задержанных рыбаков РФ официально не информировала о причинах задержания судна в Азовском море
Новости Украины КрымФСБКрымполитзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь