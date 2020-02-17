ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія приховує офіційні відомості про затримання українців у Криму

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 16:42
Росія приховує офіційні відомості про затримання українців у Криму
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Росія не надала Україні підстави затримання, процесуальний статус та анкетні дані затриманих українців

Російська Федерація продовжує незаконно затримувати громадян України в аннексированном Криму, при цьому відмовляється надавати офіційні відомості про затримання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової Facebook.

За її словами, Росія не надала офіційні відомості уповноважені органи України щодо затримання кримчанина Нарімана Межмединова і рибалок в Азовському морі.

"4 лютого 2020 рішенням Київського районного суду" був незаконно заарештований кримський татарин Наріман Межмединов. Про це затримання стало відомо лише сьогодні з повідомлень прес-служби управління ФСБ з Криму і р. Севастополю". 15 лютого 2020 "прикордонне управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації" затримало в Азовському морі судно з громадянами України на борту. Офіційні повідомлення про підтвердження анкетних даних та процесуального статусу також відсутні", - повідомила Денісова.

Омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяні Москальковой з вимогою надати повні анкетні дані затриманих українців, підстави затримання і процесуальний статус. Крім цього Денісова закликала міжнародні правозахисні організації контролювати ситуацію навколо нових фактів затримання з боку РФ.

Нагадаємо, в понеділок, 17 лютого, російські спецслужби повідомили про затримання кримчанина Межмединова. Пізніше стало відомо, що він був затриманий ще 3 лютого за підозрою в участі в батальйоні імені Н. Челебиджихана.

Також РБК-Україна писало, що 15 лютого ФСБ захопила чотирьох українських рибалок біля берегів Криму окупованого. Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов є жителям села Райновка Запорізької області. Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення і угон плавучого засобу.

Москалькова відмовилася називати місце, куди етапують фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Денісова просить Москалькову встановити місцезнаходження фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Новини України Денисоваполитзаключенные в РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся