Россия скрыто завезла на Донбасс танки, бронемашины и беспилотники, - разведка

Российская Федерация скрыто завезла на оккупированный Донбасс танки, бронемашины и беспилотники. Также зафиксирована поставка нескольких тысяч тонн горючего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.
Сообщается, что российское командование продолжает логистическое обеспечение своей оперативной группировки на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
В частности, в январе Россия скрыто завезла железнодорожным и автомобильным транспортом с территории до 9 000 тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.
Кроме того, в конце января командование оккупационных войск направило заявки на комплектование своих соединений и частей дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники.
Напомним, ранее правительство Великобритании заявило, что Россия стремится создать предлог для вторжения в Украину. В частности, обвинив ее в нападении.
При этом российская сторона назвала "бредом" заявление США о подготовке фейка по Украине.