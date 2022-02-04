Росія приховано завезла на Донбас танки, бронемашини і безпілотники, - розвідка

Російська Федерація приховано завезла на окупований Донбас танки, бронемашини та безпілотники. Також зафіксовано постачання кількох тисяч тонн пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що російське командування продовжує логістичне забезпечення свого оперативного угруповання на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Зокрема, в січні Росія приховано завезла залізничним і автомобільним транспортом з території до 9 000 тонн пального, кілька одиниць танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок, безпілотних літальних апаратів, інше озброєння і боєприпаси, в тому числі для артилерійських систем і мінометів.

Крім того, в кінці січня командування окупаційних військ направило заявки на комплектування своїх з'єднань і частин додатковим озброєнням, а також на поставку запасних частин (агрегатів) для відновлення (ремонту) військової техніки.