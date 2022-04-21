Россия может скрытно нанимать рекрутов в Эфиопии и Эритрее, - СМИ

Российская Федерация могла прибегнуть к скрытому найму рекрутов из Эфиопии и Эритреи. Возле российских посольств были замечены сотни добровольцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В течение двух недель добровольцы приходили в российские посольства с желанием поехать воевать против Украины за деньги.

По словам жителей района, где расположено посольство в Эфиопии, в последнее время число добровольцев стремительно возросло. За последние дни количество желающих разрослось в долгую очередь. Мужчинам предлагают якобы щедрую оплату, а слухи распространялись в соцсетях. Согласно некоторой информации, добровольцам предлагали 2 тысячи долларов и трудоустройство в России после войны.

19 апреля несколько сотен мужчин заполняли анкеты с правоохранителями Эфиопии, указывая свои данные и свидетельство о боевом опыте. Через некоторое время к ним на русском языке через переводчика обратился мужчина, который отметил, что их контакты сохранят и свяжутся в случае необходимости.

Российское посольство проигнорировало запрос издания о комментарии, а уже 19 апреля обнародовало заявление о, якобы, том, что граждане Эфиопии выразили солидарность и братскую дружбу с Россией.

Как отмечают некоторые мужчины из толпы, они не хотят жить в Эфиопии, в связи с чем ищут возможности сбежать из страны в Европу или же Россию.

Издание The Times, ссылаясь на данные представителя разведки, пишет, что в соседней Эритрее существуют планы прислать 5 тысяч добровольцев в ряды армии России. Глава МИД Сергей Лаврой якобы летал в Эритрею незадолго до полномасштабного вторжения, где встретился с президентом страны Исаясом Афеверки.