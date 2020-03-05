Росія в Сирії зміцнює свою військову присутність, - Reuters

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Нарощування сил РФ у Сирії відбувається поспіхом напередодні зустрічі Ердогана і Путіна

Росія у Сирії поспіхом нарощує своє військове угруповання перед переговорами президентів РФ і Туреччини - Володимира Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана. Про це пише Reuters.

Зустріч сторін має відбутися 5 березня, в четвер, у Москві після того, як у сирійській провінції Ідліб загострилася ситуація. З одного боку - війська президента Сирії Башара Асада та російська армія, яка його дії підтримує, а з іншого - турецькі війська.

Як передає агентство Reuters, аналізуючи дані руху суден у районі протоки Босфор, а також дані авіаційної статистики, Росія нарощує морські і повітряні поставки в Сирію з 28 лютого. Це означає, що військовий контингент РФ почав зростати на наступний день після сирійського авіаудару і загибелі десятків турецьких військових.

За шість днів Москва направила через Босфор п’ять своїх кораблів, хоча офіційно було відомо лише про два судна.

Нагадаємо, 3 березня турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач, що належав режиму Башара Асада.