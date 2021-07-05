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Россия шантажирует страны за участие в Крымской платформе, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Участие в Крымской платформе станет тестом для стран в вопросе оккупированного полуострова. Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на форуме "Украина 30".

"Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в платформе. Некоторым очень тяжело под давлением Москвы", - сказал Кулеба.

По его словам, на фоне давления Росси участие стран в Крымской платформе станет "очень простым тестом в вопросе оккупированного Крыма - с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?"

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Участие в саммите примут представители разных стран, в том числе США.

На саммите планируется подписание документа по деоккупации Крыма.

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Российская ФедерацияКрымДмитрий Кулебашантаж