Россия шантажирует страны за участие в Крымской платформе, - Кулеба

Участие в Крымской платформе станет тестом для стран в вопросе оккупированного полуострова. Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на форуме "Украина 30".

"Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в платформе. Некоторым очень тяжело под давлением Москвы", - сказал Кулеба.

По его словам, на фоне давления Росси участие стран в Крымской платформе станет "очень простым тестом в вопросе оккупированного Крыма - с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?"