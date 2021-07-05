RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія шантажує країни за участь у Кримській платформі, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Участь у Кримській платформі стане тестом для країн у питанні окупованого півострова. Росія шантажем і погрозами намагається змусити глав держав відмовитися від участі в саміті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави МЗС України Дмитра Кулеби на форумі "Україна 30".

"Росія шантажує і погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участі в платформі. Деяким дуже важко під тиском Москви", - сказав Кулеба.

За його словами, на тлі тиску Россі участь країн у Кримській платформі стане "дуже простим тестом в питанні окупованого Криму - з Росією і агресією або з Україною і міжнародним правом?"

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України. Участь у саміті візьмуть представники різних країн, у тому числі США.

На саміті планується підписання документа щодо деокупації Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКримДмитро Кулебашантаж