Росія шантажує Європу ядерною зброєю через почуття безкарності, - Зеленський
Російське керівництво не вірить, що може понести відповідальність за скоєні в Україні військові злочини. У Москві відкрито говорять про ядерну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського.
"Росія не вірить, що її покарають за військові злочини в Україні через ядерний шантаж",- сказав Зеленський в інтерв'ю британському аналітичному центру із зовнішньої політики Chatham House.
За його словами, керівники РФ відрито говорять про ядерну зброю. Зеленський зазначив, що в Москві називають час, за який російські ракети можуть досягти європейських міст.
"Вони роблять це через почуття безкарності. Росія таким чином шантажує Європу погрозами", - додав він.
Нагадаємо, вищі особи Росії неодноразово згадували про ядерну зброю. Так, вчора спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Москва завдасть ядерного удару тільки в якості відповіді.
Зазначимо, раніше аналогічну заяву зробили в Міністерстві закордонних справ РФ. При цьому глава російського МЗС Сергій Лавров допустив можливість застосування ядерної зброї в Україні.
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