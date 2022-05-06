Росія шантажує Європу ядерною зброєю через почуття безкарності, - Зеленський

Російське керівництво не вірить, що може понести відповідальність за скоєні в Україні військові злочини. У Москві відкрито говорять про ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського .

"Росія не вірить, що її покарають за військові злочини в Україні через ядерний шантаж",- сказав Зеленський в інтерв'ю британському аналітичному центру із зовнішньої політики Chatham House.

За його словами, керівники РФ відрито говорять про ядерну зброю. Зеленський зазначив, що в Москві називають час, за який російські ракети можуть досягти європейських міст.

"Вони роблять це через почуття безкарності. Росія таким чином шантажує Європу погрозами", - додав він.