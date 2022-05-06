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Росія шантажує Європу ядерною зброєю через почуття безкарності, - Зеленський

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 16:23
Росія шантажує Європу ядерною зброєю через почуття безкарності, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російське керівництво не вірить, що може понести відповідальність за скоєні в Україні військові злочини. У Москві відкрито говорять про ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського.

"Росія не вірить, що її покарають за військові злочини в Україні через ядерний шантаж",- сказав Зеленський в інтерв'ю британському аналітичному центру із зовнішньої політики Chatham House.

За його словами, керівники РФ відрито говорять про ядерну зброю. Зеленський зазначив, що в Москві називають час, за який російські ракети можуть досягти європейських міст.

"Вони роблять це через почуття безкарності. Росія таким чином шантажує Європу погрозами", - додав він.

Нагадаємо, вищі особи Росії неодноразово згадували про ядерну зброю. Так, вчора спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Москва завдасть ядерного удару тільки в якості відповіді.

Зазначимо, раніше аналогічну заяву зробили в Міністерстві закордонних справ РФ. При цьому глава російського МЗС Сергій Лавров допустив можливість застосування ядерної зброї в Україні.

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