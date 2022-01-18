Россия так и не сделала шагов к деэскалации, - Пентагон

Российская Федерация так и не предприняла шагов деэскалации ситуации на украинской границе. Такое заявление сделал представитель Пентагона Джон Кибри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри в Пентагоне.

По его словам, Россия не пытается снизить градус напряженности на украинской границе, а присутствие российских войск дает российскому руководству множество возможностей. Эта ситуация беспокоит США.

"Мы продолжаем видеть многочисленное присутствие российских войск в западной части их страны вокруг восточной, северо-восточной границы Украины. Это продолжает беспокоить нас, поскольку нет признаков, что россияне хотят способствовать деэскалации ситуации", - подчеркнул Кирби.