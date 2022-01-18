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Росія так і не зробила кроків до деескалації, - Пентагон

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США, Вівторок 18 січня 2022 23:00
Росія так і не зробила кроків до деескалації, - Пентагон Фото: Джон Кірбі, прес-секретар Міноборони США (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Російська Федерація так і не зробила кроків деескалації ситуації на українському кордоні. Таку заяву зробив представник Пентагону Джон Кібрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Міноборони США Джона Кібрі в Пентагоні.

За його словами, Росія не намагається знизити градус напруженості на українському кордоні, а присутність російських військ дає російському керівництву безліч можливостей. Ця ситуація турбує США.

"Ми продовжуємо бачити численну присутність російських військ у західній частині їхньої країни навколо східного, північно-східного кордону України. Це продовжує турбувати нас, оскільки немає ознак, що росіяни хочуть сприяти деескалації ситуації", - підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, що Білий дім попередив Україну про можливий наступ Росії. Це може статися в будь-який момент.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
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