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Россия в считанные месяцы может лишиться большинства лекарств

Автор: Константин Широкун

Фарминдустрия в ближайшие месяцы столкнется с нехваткой сырья для изготовления лекарств. Запасов у производителей осталось на 3-6 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Введенные на сегодняшний день Европой и США санкции напрямую не коснулись фарминдустрии России. Но запрет на ввоз импортных компонентов может лишить РФ широкой группы медикаментов. Около 80–85% российских препаратов изготавливаются из импортных субстанций. В 2021 году 76,7% ввезенного в Россию сырья пришлось на Индию и Китай, 19,7% — на страны Евросоюза.

Импорт из ЕС сегодня практически невозможен. Азиатские импортеры из-за существенно возросших рисков просят полную предоплату за товар. Ограничения на операции с валютой также существенно усложняют процесс. В конечном итоге рост себестоимости производства отразится на ценах на препараты. Вероятно, ценники вырастут стремительнее, чем ослабевает курс, есть и другие расходные статьи, которые увеличиваются.

Напомним, одна из крупнейших криптобирж мира Coinbase блокирует более 25 тысяч кошельков россиян из-за санкций.

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Вторжение России в Украину