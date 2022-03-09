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Росія в лічені місяці може втратити більшість ліків

Автор: Константин Широкун

Фарміндустрія в найближчі місяці зіткнеться з нестачею сировини для виготовлення ліків. Запасів у виробників залишилося на 3-6 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Введені на сьогоднішній день Європою і США санкції безпосередньо не торкнулися фарміндустрії Росії. Але заборона на ввезення імпортних компонентів може позбавити РФ широкої групи медикаментів. Близько 80-85% російських препаратів виготовляються з імпортних субстанцій. У 2021 році 76,7% ввезеної в Росію сировини припало на Індію і Китай, 19,7% — на країни Євросоюзу.

Імпорт з ЄС сьогодні практично неможливий. Азіатські імпортери через істотно збільшені ризики просять повну передоплату за товар. Обмеження на операції з валютою також істотно ускладнюють процес. В кінцевому підсумку зростання собівартості виробництва відіб'ється на цінах на препарати. Ймовірно, цінники зростуть стрімкіше, ніж слабшає курс, є й інші витратні статті, які збільшуються.

Нагадаємо, одна з найбільших кріптобірж світу Coinbase блокує понад 25 тисяч гаманців росіян з-за санкцій.

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