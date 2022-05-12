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Россия самая прямая угроза мировому порядку, - глава Еврокомиссии

Фото: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Россия на сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку. Из-за ее варварской войны против Украины и тревожного пакта с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую цитирует CNN.

"Россия сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку с ее варварской войной против Украины и тревожным пактом с Китаем и их призывом к новым и очень произвольным международным отношениям", - сказала она.

С соответствующим заявлением глава Еврокомиссии выступила в Токио на 28-м саммите ЕС-Япония, во время которого на повестке дня была их поддержка Украины. Там также присутствует и глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Наше сотрудничество в Украине имеет решающее значение в Европе, но оно также важно в Тихоокеанском регионе, и мы также хотим углубить наши консультации по более настойчивому Китаю. Мы считаем, что Китай должен встать на защиту многосторонней системы, от которой он выиграл в развитии своей страны", - отметил Мишель.

В свою очередь он подчеркнул, что "те, кто несет ответственность за военные преступления, должны быть и будут привлечены к ответственности".

Напомним, Евросоюз пока не согласовал шестой пакет санкций против России из-за позиции некоторых государств.

Однако ЕС хочет ввести эмбарго на нефть из России, которое, как ранее сообщалось, может вступить в силу через шесть месяцев.

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