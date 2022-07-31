Россия резко увеличила корабельную группировку возле Крыма

На дежурстве и четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря.

"Корабельная группировка враг резко увеличила, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля ВСУ отбили ракетную атаку на Хмельницкую область. Наши бойцы сбили три российских "Калибра", которые враг выпустил из Черного моря.

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