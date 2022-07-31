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Росія різко збільшила корабельне угруповання біля Криму

Фото: Росія різко збільшила корабельне угруповання біля Криму (скріншот відео)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти збільшили корабельне угруповання, 14 кораблів маневрують уздовж узбережжя Криму в бік Анапи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

На чергуванні і чотири ракетних і чотири десантних кораблі. 32 ракети "Калібр" споряджені як ракетна загроза з моря.

"Корабельне угруповання ворог різко збільшило, очевидно намагаючись похвалитися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують в безпечних районах уздовж узбережжя Криму в бік Анапи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 липня ЗСУ відбили ракетну атаку на Хмельницьку область. Наші бійці збили три російські"калібри", які ворог випустив з Чорного моря.

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Чорне море