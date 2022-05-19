Россия решила сосредоточиться на захвате Луганской области вместо всего Донбасса

При этом в Донецкой области у российского агрессора сильных "подвижек" за последние недели нет. Там им удалось захватить южный фланг зоны операции Объединенных сил, начиная от Мариуполя и до Волновахи.

"Дальше мы удерживаем оборону от Донецка на север почти по той же линии, которая была в соответствии с минскими соглашениями. Они продвинулись только в районе Авдеевки на несколько километров. Вся остальная линия по-прежнему удерживается", - заявил военный эксперт Олег Жданов.

Российским оккупантам уже удалось захватить почти 90% территории Луганской области, однако остальные 10% остаются под контролем Украины, включая админцентр Северодонецк и еще один рядом расположенный город - Лисичанск.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты бросают все силы на то, чтобы захватить оставшуюся часть области.

"Им крайне необходима хоть какая-то победа. Как раз полную оккупацию Луганской области они собираются "продавать" как свою огромную "победу". То есть они будут рассказывать, что они сделали так, как и планировали - вывести "лнр" на границы всей области. Поэтому они накопили огромное количество войск и пытаются с разных сторон идти в наступление. Сейчас ситуация очень сложная", - рассказал РБК-Украина Гайдай.

По всей вероятности, оккупационные войска, вместо огромного окружения на Донбассе, хотят провести более мелкое - вокруг городов Северодонецк и Лисичанск. Это позволило бы им достичь одной из своих промежуточных целей и выйти на админграницы Луганской области.

Однако россиянам пока и этого не удается, поскольку все планы поломала луганская "Чернобаевка" - район Белогоровки, где оккупанты несколько раз безуспешно пытались прокладывать понтонные переправы, чтобы перейти на правый берег реки Северский Донец. Украинские войска нанесли противнику огромные потери, из-за чего военное командование РФ начали критиковать даже пророссийские блогеры.

По некоторым оценкам, в районе Белогоровки были полностью разгромлены до двух батальонных тактических групп российских войск. Вместе с ними уничтожены пять понтонных переправ. То есть агрессору не удается замкнуть кольцо вокруг Северодонецка от Белогоровки до Попасной.

"Потому что из Попасной они не могут прорвать нашу оборону, там мы постоянно наносим противнику огневые поражения и он откатывается обратно на свои позиции. А в Белогоровке мы не дали им переправиться на правый берег Северского Донца. Главное, что мы продолжаем контролировать трассу Лисичанск - Бахмут. Это основная трасса по обеспечению наших войск в районе Северодонецка", - говорит Жданов.

Военный эксперт допустил, что российское командование, вероятно, либо откажется, либо отложит планы по окружению Северодонецка.

