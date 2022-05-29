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Россия ремонтирует три больших десантных корабля в Севастополе, - СМИ

Фото: Россия ремонтирует три больших десантных корабля в Севастополе (t.me/nexta.live)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно аннексированном Россией Севастополе расположены на ремонте три больших десантных корабля оккупантов. Один из них корабль "Азов" с бортовым номером 151.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии"

Как сообщает корреспондент издания, на западном берегу Килен-бухты в судоремонтном заводе пришвартованы три больших десантных корабля:

  • один у входа в бухту (без бортового номера);
  • в середине бухты (без бортового номера);
  • в середине бухты (корабль "Азов" с бортовым номером 151).

Сегодня, в составе Черноморского флота остались четыре ВДК проекта 775:

  • "Цезарь Куников" с бортовым номером 158;
  • "Новочеркасск" с бортовым номером 142;
  • "Ямал" с бортовым номером 156;
  • "Азов" с бортовым номером 151.

В Графской бухте стоят еще два БДК проекта 775. Согласно этим данным, можно сделать вывод, что в Севастополе сегодня расположены пять кораблей Черноморского флота. Вероятно, корабль был переброшен в Черное море из Балтийского флота.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Россия недавно начала ремонт БДК Черноморского флота в Севастополе, который имеет внешние повреждения.

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