Россия ремонтирует три больших десантных корабля в Севастополе, - СМИ

Во временно аннексированном Россией Севастополе расположены на ремонте три больших десантных корабля оккупантов. Один из них корабль "Азов" с бортовым номером 151.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Крым.Реалии "

В Графской бухте стоят еще два БДК проекта 775. Согласно этим данным, можно сделать вывод, что в Севастополе сегодня расположены пять кораблей Черноморского флота. Вероятно, корабль был переброшен в Черное море из Балтийского флота.

Сегодня, в составе Черноморского флота остались четыре ВДК проекта 775:

Как сообщает корреспондент издания, на западном берегу Килен-бухты в судоремонтном заводе пришвартованы три больших десантных корабля:

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Россия недавно начала ремонт БДК Черноморского флота в Севастополе, который имеет внешние повреждения.

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