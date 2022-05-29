Россия ремонтирует три больших десантных корабля в Севастополе, - СМИ
Во временно аннексированном Россией Севастополе расположены на ремонте три больших десантных корабля оккупантов. Один из них корабль "Азов" с бортовым номером 151.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии"
Как сообщает корреспондент издания, на западном берегу Килен-бухты в судоремонтном заводе пришвартованы три больших десантных корабля:
- один у входа в бухту (без бортового номера);
- в середине бухты (без бортового номера);
- в середине бухты (корабль "Азов" с бортовым номером 151).
Сегодня, в составе Черноморского флота остались четыре ВДК проекта 775:
- "Цезарь Куников" с бортовым номером 158;
- "Новочеркасск" с бортовым номером 142;
- "Ямал" с бортовым номером 156;
- "Азов" с бортовым номером 151.
В Графской бухте стоят еще два БДК проекта 775. Согласно этим данным, можно сделать вывод, что в Севастополе сегодня расположены пять кораблей Черноморского флота. Вероятно, корабль был переброшен в Черное море из Балтийского флота.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что Россия недавно начала ремонт БДК Черноморского флота в Севастополе, который имеет внешние повреждения.
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