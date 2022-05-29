Росія ремонтує три великі десантні кораблі у Севастополі, - ЗМІ

Фото: Росія ремонтує три великі десантні кораблі у Севастополі (t.me/nexta.live)

У тимчасово анексованому Росією Севастополі розташовані на ремонті три великих десантних кораблі окупантів. Один із них корабель "Азов" із бортовим номером 151.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії"

Як повідомляє кореспондент видання, на західному березі Кілен-бухти в судноремонтному заводі пришвартовані три великих десантних кораблі: один біля входу в бухту (без бортового номера);

у середі бухти (без бортового номера);

у середині бухти (корабель "Азов" з бортовим номером 151). Сьогодні, у складі Чорноморського флоту залишились чотири ВДК проєкту 775: "Цезар Куніков" з бортовим номером 158;

"Новочеркаськ" з бортовим номером 142;

"Ямал" з бортовим номером 156;

"Азов" з бортовим номером 151. У Графській бухті стоять ще два ВДК проєкту 775. Згідно з цими даними, можна зробити висновок, що у Севастополі сьогодні розташовані п’ять кораблів Чорноморського флоту. Імовірно, корабель було перекинуто до Чорного моря з Балтійського флоту.