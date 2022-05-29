Росія ремонтує три великі десантні кораблі у Севастополі, - ЗМІ
У тимчасово анексованому Росією Севастополі розташовані на ремонті три великих десантних кораблі окупантів. Один із них корабель "Азов" із бортовим номером 151.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії"
Як повідомляє кореспондент видання, на західному березі Кілен-бухти в судноремонтному заводі пришвартовані три великих десантних кораблі:
- один біля входу в бухту (без бортового номера);
- у середі бухти (без бортового номера);
- у середині бухти (корабель "Азов" з бортовим номером 151).
Сьогодні, у складі Чорноморського флоту залишились чотири ВДК проєкту 775:
- "Цезар Куніков" з бортовим номером 158;
- "Новочеркаськ" з бортовим номером 142;
- "Ямал" з бортовим номером 156;
- "Азов" з бортовим номером 151.
У Графській бухті стоять ще два ВДК проєкту 775. Згідно з цими даними, можна зробити висновок, що у Севастополі сьогодні розташовані п’ять кораблів Чорноморського флоту. Імовірно, корабель було перекинуто до Чорного моря з Балтійського флоту.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія нещодавно почала ремонт ВДК Чорноморського флоту у Севастополі, який має зовнішні пошкодження.
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