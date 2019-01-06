Росія розгортає нову шпигунську мережу в Британії, - Daily Mail

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)

У Британії вважають нових російських шпигунів більш професійними

Російська Федерація намагається створити в Британії нову шпигунську мережу після викриття підозрюваних у хімічній атаці у Солсбері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Повідомляється, що розвідувальні сили Британії стурбовані спробами Росії відновити позиції в країні. Зокрема, місцеві чиновники впевнені, що Головне розвідувальне управління Генштабу РФ ліквідували після провалу отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері, а шпигунські операції тепер очолює Служба зовнішньої розвідки (СЗР).

Також у британській розвідці ростуть побоювання про те, що СЗР представляє більшу загрозу через більш високий професіоналізм її співробітників. Як відзначило одне з високопоставлених джерел, Лондон побоюється того, чого не знає про СЗР.

"Якщо Москва зараз виділяє більше ресурсів для СЗР і більше свободи для роботи у Великобританії, що, як ми вважаємо, відбувається на сьогодні, то це викликає набагато більшу стурбованість, оскільки вони більш професійні", - зазначило джерело.

Нагадаємо, на початку грудня видання The Mirror повідомляло, що російські шпигуни почали нові операції в Британії. За даними джерел, російські дипломати, які на початку року були видворені з країни після отруєння Скрипаля, були мобілізовані для розвідувальних місій.

Зазначимо, восени на тлі скандалу з російськими шпигунами помер начальник Головного управління Генштабу (раніше ГРУ) Ігор Коробов. Згідно з офіційними даними, він помер під час важкої хвороби.