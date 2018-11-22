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В России умер глава ГРУ Коробов

Новости » Происшествия    22.11.2018 - 01:49
В России умер глава ГРУ Коробов
Фото: Игорь Коробов (Минобороны РФ)

С 2016 года Коробов находился в санкционном списке США

В России скончался начальник главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Вооруженных сил России Игорь Коробов. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В оборонном ведомстве сообщили, что Коробов ушел из жизни на 63-м году жизни после "тяжелой и продолжительной" болезни.

Отмечается, что покойный работал в разведке с 1985 года и был назначен начальником главного управления Генштаба в январе 2016 года, после смерти предыдущего главы Игоря Сергуна.

До того как стать начальником управления Коробов курировал стратегическую разведку на должности первого заместителя руководителя ГРУ.

В 2016 году Коробов был внесен в санкционный список США.

Напомним, Великобритания добивается от стран Европейского союза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, надеясь в частности на поддержку Франции и Германии.

"Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов", - считают в Британии.

 

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