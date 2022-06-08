Россия развертывает новые огневые точки на нескольких направлениях: где именно

Российские оккупанты готовятся к новым атакам украинских военных, усиливая свое присутствие на Запорожском, Харьковском и в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.
"На Запорожском российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км южнее Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 в качестве долговременных огневых точек", - говорится в сообщении.
Также Россия может нанести удары по Украине с территории оккупированного Крыма.
"В районе Милководного (8 км до административного предела с Херсонской обл.) российский агрессор развернул ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М", - отчитывается Мотузяник.
Кроме того, пополняется враг и "живой" силой. Так, на Харьковском направлении оккупанты, сосредоточившиеся на удержании занятых позиций, перекинули в район с. Веселое (17 км северо-восточнее Харькова) одну БТГр.
Как сообщалось, Россия готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним, Россия нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.
Также оккупанты разместили в Черном море четыре корабля и подлодку, на которых почти 40 ракет. Поэтому угроза ракетных ударов по Украине с моря сохраняется и в дальнейшем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.