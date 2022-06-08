Россия развертывает новые огневые точки на нескольких направлениях: где именно

"На Запорожском российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км южнее Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 в качестве долговременных огневых точек", - говорится в сообщении.

Также Россия может нанести удары по Украине с территории оккупированного Крыма.

"В районе Милководного (8 км до административного предела с Херсонской обл.) российский агрессор развернул ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М", - отчитывается Мотузяник.

Кроме того, пополняется враг и "живой" силой. Так, на Харьковском направлении оккупанты, сосредоточившиеся на удержании занятых позиций, перекинули в район с. Веселое (17 км северо-восточнее Харькова) одну БТГр.