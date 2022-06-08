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Россия развертывает новые огневые точки на нескольких направлениях: где именно

Фото: Исканндер-М (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты готовятся к новым атакам украинских военных, усиливая свое присутствие на Запорожском, Харьковском и в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

"На Запорожском российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км южнее Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 в качестве долговременных огневых точек", - говорится в сообщении.

Также Россия может нанести удары по Украине с территории оккупированного Крыма.

"В районе Милководного (8 км до административного предела с Херсонской обл.) российский агрессор развернул ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М", - отчитывается Мотузяник.

Кроме того, пополняется враг и "живой" силой. Так, на Харьковском направлении оккупанты, сосредоточившиеся на удержании занятых позиций, перекинули в район с. Веселое (17 км северо-восточнее Харькова) одну БТГр.

Как сообщалось, Россия готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним, Россия нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.

Также оккупанты разместили в Черном море четыре корабля и подлодку, на которых почти 40 ракет. Поэтому угроза ракетных ударов по Украине с моря сохраняется и в дальнейшем.

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Война в Украине