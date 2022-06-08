Росія розгортає нові вогневі точки на декількох напрямках: де саме

"На Запорізькому російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 в якості довготривалих вогневих точок", - йдеться в повідомленні.

Також Росія може завдати ударів по Україні з території окупованого Криму.

"У районі Мілководне (8 км до адміністративної межі з Херсонською обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК “Искандер-М", - звітує Мотузяник.

Крім того, поповнюється ворог і "живою" силою. Так, на Харківському напрямку окупанти, що зосередилися на утриманні зайнятих позицій, перекинув у район с. Веселе (17 км на північний схід від Харкова) одну БТГр.