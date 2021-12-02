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Россия развернула на спорных Курильских островах ракетный комплекс "Бастион"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия развернула береговую систему противокорабельной обороны "Бастион" на спорных островах Курильской гряды недалеко от Японии. Комплексы размещены на острове Матуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны России.

"Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа", - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Там отметили, что ракетные комплексы будут нести круглосуточное дежурство. В их задачи входит контроль за прилегающей акваторией Тихого океана и проливами.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Итурупа и еще трех островов Курильской гряды - Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР после Второй мировой войны. Токио настаивает на их возвращении.

Отметим, Токио неоднократно выражал протест из-за учений вооруженных сил России на спорных островах Курильской гряды.

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Российская ФедерацияЯпонияКурильские острова