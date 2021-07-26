Япония выразила протест России из-за визита российского премьера на спорный остров

МИД Японии вызвал российского посла и выразил ему протест после посещения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным одного из спорных островов Курильской гряды - Итуруп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Отмечается, что протест послу РФ Михаилу Галузину выразил первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори. После визита в японский МИД Галузин от комментариев отказался. Он назвал протест Токио "неприемлемым в свете позиции Москвы в этом вопросе".

По данным японского издания, в понедельник, 26 июля, премьер РФ Михаил Мишустин посетил спорный остров Итуруп в рамках рабочей поездки на Дальний Восток.