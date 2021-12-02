Россия развернула на спорных Курильских островах ракетный комплекс "Бастион"
Россия развернула береговую систему противокорабельной обороны "Бастион" на спорных островах Курильской гряды недалеко от Японии. Комплексы размещены на острове Матуа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны России.
"Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа", - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.
Там отметили, что ракетные комплексы будут нести круглосуточное дежурство. В их задачи входит контроль за прилегающей акваторией Тихого океана и проливами.
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Итурупа и еще трех островов Курильской гряды - Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР после Второй мировой войны. Токио настаивает на их возвращении.
Отметим, Токио неоднократно выражал протест из-за учений вооруженных сил России на спорных островах Курильской гряды.