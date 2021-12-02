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Росія розгорнула на спірних Курильських островах ракетний комплекс "Бастіон"

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Москва, Четвер 02 грудня 2021 20:58
Росія розгорнула на спірних Курильських островах ракетний комплекс "Бастіон" Фото: Росія на спірних Курилах розгорнула ракетний комплекс "Бастіон" (twitter.com/mod_russia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія розгорнула берегову систему протикорабельної оборони "Бастіон" на спірних островах Курильської гряди недалеко від Японії. Комплекси розміщені на острові Матуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони Росії.

"Розрахунки берегового ракетного комплексу "Бастіон" Тихоокеанського флоту вперше розгорнуті і заступили на чергування на острові Матуа", - йдеться в заяві російського оборонного відомства.

Там зазначили, що ракетні комплекси нестимуть цілодобове чергування. У їх завдання входить контроль за прилеглою акваторією Тихого океану і протоками.

Нагадаємо, Японія оскаржує приналежність Ітурупа і ще трьох островів Курильської гряди - Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які відійшли СРСР після Другої світової війни. Токіо наполягає на їх поверненні.

Відзначити, Токіо неодноразово висловлював протест через навчання збройних сил Росії на спірних островах Курильської гряди.

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