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Россия развернула новые морские учения с участием 20 кораблей

Автор: Артур Родивилов

Россия развернула очередные военные учения. 20 кораблей флотилии вышли в Каспийское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что в скором времени корабельные тактические группы флотилии отработают совместные маневры по плаванию в едином походном ордере, "будут отражать средства воздушного нападения условного противника и отработают ведение учебного морского боя, а также выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы".

"В общей сложности в корабельном командно-штабном учении принимают участие экипажи порядка 20 боевых кораблей флотилии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением военных учений.

Отметим, МИД Украины выразил решительный протест России.

Позднее Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря

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