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Росія розгорнула нові морські навчання за участю 20 кораблів

Автор: Артур Родивилов

Росія розгорнула чергові військові навчання. 20 кораблів флотилії вийшли в Каспійське море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

Відзначається, що незабаром корабельні тактичні групи флотилії відпрацюють спільні маневри з плавання в єдиному похідному ордері, "будуть відбивати засоби повітряного нападу умовного противника і відпрацюють ведення навчального морського бою, а також виконають практичні ракетні та артилерійські стрільби".

"В цілому в корабельному командно-штабному навчанні беруть участь екіпажі близько 20 бойових кораблів флотилії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Росія оголосила великі райони Азовського і Чорного морів небезпечними і закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито у зв'язку з проведенням військових навчань.

Відзначимо, МЗС України висловило рішучий протест Росії.

Пізніше Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря

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